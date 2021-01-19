Трамп решил провести собственную церемонию в день инаугурации Байдена Интересные детали знаменитых фильмов, о которых зрители могли не догадываться » Ксения Мишина рассказала о сложностях на съемках Актриса Ксения Мишина, которая отдохнула с Александром Эллертом в Карпатах, снялась в новом сериале о работе врачей скорой помощи. Мишина на странице в Instagram поделилась подробностями о съемках секс-сцен в новом сериале Клятва врача. Звезда сыграла главную роль — врача скорой помощи, а съемки длились несколько месяцев. Премьера запланирована на осень 2021. «Было нелегко: наркоманы, трупы, перестрелки (сценарий богат), но в то же время живо и весело, ибо многие люди не давали сдохнуть. Самое критичное для меня в процессе съемок — холод. Я — ледышка, какое бы термобелье мне не купил Эллерт. К тому же у меня есть одна особенность — от холода блокируется речевой аппарат. Сцены секса. «Под одеялом» уже не то. Если это секс — то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком еще можно, а вот движения будь добра сыграть максимально правдиво», — написала знаменитость.