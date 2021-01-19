«  
  »

Ксения Мишина рассказала о сложностях на съемках

Ксения Мишина рассказала о сложностях на съемках

Актриса Ксения Мишина, которая отдохнула с Александром Эллертом в Карпатах, снялась в новом сериале о работе врачей скорой помощи.

Мишина на странице в Instagram поделилась подробностями о съемках секс-сцен в новом сериале Клятва врача.

Звезда сыграла главную роль — врача скорой помощи, а съемки длились несколько месяцев. Премьера запланирована на осень 2021.

«Было нелегко: наркоманы, трупы, перестрелки (сценарий богат), но в то же время живо и весело, ибо многие люди не давали сдохнуть. Самое критичное для меня в процессе съемок — холод. Я — ледышка, какое бы термобелье мне не купил Эллерт. К тому же у меня есть одна особенность — от холода блокируется речевой аппарат. Сцены секса. «Под одеялом» уже не то. Если это секс — то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком еще можно, а вот движения будь добра сыграть максимально правдиво», — написала знаменитость.

19 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  