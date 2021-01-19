Кремль отказался освобождать Навального по требованию Запада

Президент России Владимир Путин не боится оппозиционера Алексея Навального и не планирует его освобождать его из-за позиции Запада, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Хотя задержание Навального на паспортном контроле в Шереметьево осудили страны ЕС и США, а главы МИД Франции, Германии и американский Госдеп потребовали немедленно освободить политика, в Москве не намерены прислушиваться к эти требованиям, заявил Песков.

«Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России, это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться», — сказал он на брифинге во вторник.

Он добавил, что Россия по-прежнему заинтересована «в добрых отношениях, которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином». Что касается утверждений, что власти задержали Навального из страха, который испытывает Путин, то, по словам Пескова, «это полная ерунда».

«Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила. <…> Поскольку речь идет о гражданине РФ — в данном случае наличие претензий к нему, невыполнение законных правил — это не имеет никакого отношения к президенту РФ и это никак нельзя ассоциировать с президентом», — сказал он. В понедельник выездное заседание суда поместило Навального под стражу на 30 дней. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН, которая требует заменить оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Если заявление ФСИН будет удовлетворено, Навальный может оказаться в тюрьме на 2,5 года, рассказал адвокат политика Вадим Кобзоев. Это неотбытый срок за вычетом времени, проведённого под домашним арестом в ходе следствия.