Китай оказался единственной крупной растущей экономикой в мире

Экономика Китая завершила 2020 год в плюсе, сообщило Государственное статистическое управление КНР.Китайский ВВП прибавил 2,1%, что сделало КНР единственной крупной экономикой в мире, которой удалось вырасти в год крупнейшей с начала XX пандемии.

По оценке МВФ, экономика США завершил год в минусе на 4,3%, экономика зоны евро потеряет 8,3% за счет обвального падения в Испании (-12,8%), Италии (-10,6%) и Франции (-9,8%) и чуть меньшего — в ФРГ (-6%).

В глубокой рецессии завершили год даже страны, переживающие демографический взрыв. ВВП Индии сократится в 2020-м на 10,3%, Нигерии — на 4,3%, стран Африки южнее Сахары — на 3%, государств Ближнего Востока — на 4,1%, прогнозирует МВФ.

В целом развивающиеся страны потеряли 3,3%, а развитые — 5,8%, что отрезало от мировой экономики 3,6 трлн долларов — денежный эквивалент годового ВВП Франции и Испании вместе взятых.

В то время как Европа переживает вторую волну, отправляя миллионы жителей на карантин китайский ВВП не только вернулся к докризисным темпам роста, но и превысил их. В четвертом квартале экономика КНР прибавила 6,5% против 6,1% годом ранее, благодаря кредитным вливаниям со стороны китайского ЦБ и росту экспорта, прежде всего связанных с ковидом товаров.

Китайским компаниям удалось заработать на продажах медицинского оборудования (рост экспорта на 41% год к году), а также текстиля (+29%) и товаров для дома (+24%).

В денежном выражении больше всего Китаю принес высокотехнологичный экспорт: продажи оборудования и комплектующих увеличились на 11%, до 211 млрд долларов.

Импорт тем временем сократился на 1,1% за счет падения цен на энегоносители. В результате профицит торгового баланса Китая достиг рекордных за 5 лет 535 млрд долларов, а в декабре стал беспрецедентным в истории — 78,2 млрд долларов.

Приток экспортной выручки укрепил юань, который весной колебался около отметки 7,1 за доллар, а завершил год на уровне 6,5.

Промышленное производство в Китае за год выросло на 2,8%, инвестиции — на 2,9%. В минусе остался оборот розницы, потерявший 3,9%.

Уже в первом квартале на фоне вспышки в Ухане китайские власти налоговое бремя на 740 млрд юаней, или 105 млрд долларов, а также увеличили государственные инвестиции (+5,1% по итогам года).

Финансовым мотором китайской экономики остался взрывной рост долга: за январь-ноябрь банки выдали населению и бизнесу 33 трлн юаней новых кредитных продуктов.

Широкий показатель суммарного социального финансирования (Total Social Financing, TFS), включающий в том числе «теневую банковскую» систему вырос на 13,11;, до нового рекорда в 283,25 трлн юаней.

Общий долг экономики достиг 280% ВВП, государственный долг подрос с 38%ВВП до 45% ВВП.

«Китайским производителям удалось продемонстрировать гибкость и адаптировать производственные линии для товаров эры ковида», — говорит Жан Чан, главный экономист Barclays по Китаю в Гонконге.

Спрос на китайские товары останется сильным в ближайшие месяцы, если учесть рост инфекций в США и Европе, считает экономист Standard Chartered Дин Шуань.

Впрочем, преимущество китайской экономики развеется, как только крупные рынки возьмут пандемию под контроль, а промышленность в США и Европе начнет восстанавливаться, добавляет она.

По итогам 2021 года китайский ВВП прибавит рекордные за 6 лет 7%, а юань укрепится до 6,2 за доллар, прогнозирует экономист ING Ирис Панг.

Главным риском остаются возможные технологические санкции, считает она: «Пока остается неясным, будет ли новая администрация США усиливать давление на китайских технологических экспортеров и присоединятся ли к этому давлению союзники Штатов».

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-ostalsya-edinstvennoy-krupnoy-rastushchey-ekonomikoy-v-mire-1029978313