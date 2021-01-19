Интересные детали знаменитых фильмов, о которых зрители могли не догадываться

Каждый год в Голливуде презентуют десятки фильмов, которые становятся успешными в прокате. Но мало кто из зрителей после первого просмотра обращает внимание на мелочи, которые действительно могут вызвать восторг у киноманов.

Внимательные пользователи сети, которые десятки раз просматривали любимые фильмы, а также актеры раскрыли немало секретов лент. В BoredPanda подобрали самые интересные из них, о которых вы могли даже не догадываться.

Дочь Анджелины Джоли в кадре

Когда Анджелина Джоли перевоплотилась в Малефисенту, авторы ленты провели немало дней в поисках маленькой актрисы, которая бы сыграла Аврору. Но все дети боялись кинозвезду с гримом. Тогда продюсеры предложили Джоли пригласить на съемки свою дочь. Согласилась на это маленькая Вивьен, которая и дебютировала в фильме рядом со своей мамочкой.

Боль Тома Фелтона в «Гарри Поттере» была настоящей

В ленте «Гарри Поттер и тайная комната» привлекла внимание сцена разговора Люциуса Малфоя с сыном Драко. По сюжету, он должен был напугать парня, ударив палкой. Но не заметил, что у реквизита были клыки, поэтому актер Джейсон Айзекс на самом деле сделал больно Томасу Фелтону.

Судья Рут Бейдер Гинзбург в «Дэдпуле 2»

Когда Дэдпул подбирает команду мстителей, в кадре появляется фото знаменитой американской судьи Рут Бейдер Гинзбург.

Сцена драки в «Матрице»

Необычную деталь можно увидеть и в фильме «Матрица» 1999 года. Когда Нео вступает в драку с Морфеем, сверху сцена напоминает изображение Инь и Янь.

Возраст героев «Достать ножи»

А вот создатели детективного фильма «Достать ножи» допустили киноляп. В фильме Кей Келлан играет маму персонажа Кристофера Пламмера. Однако в реальной жизни актриса моложе него на 6 лет.

Забавная импровизация в «Рокки»

В культовой ленте «Рокки» есть сцена, когда главный герой бежит через рынок, а ошарашенные люди смотрят ему вслед и обсуждают это. На самом деле это не было постановочной сценой, поэтому очевидцы не понимали, почему какой-то мужчина бежит за белым фургоном. Бросание апельсина было импровизацией, ведь один из торговцев узнал Сильвестра Сталлоне.

Сделка Брэда Питта на съемках «Трои»

На съемках нередко случаются травмы. Исключением не стало создание фильма «Троя». Поэтому актеры Брэд Питт и Эрик Бана заключили интересную сделку: они должны были платить друг другу по 50 долларов за легкую травму и 100 долларов за сильный удар. Сцену отсняли, а Брэд Питт задолжал коллеге 750 долларов. В то же время Бана сработал профессионально и не дал Питту заработать на этих кадрах.

Цветок в фильмах об Индиане Джонсе

Интересная деталь есть в фильмах об Индиане Джонсе. Все герои, которые хотели убить ученого, носили на костюмах цветок.

Брюс Уэйн или Бэтмен

На маскарадной вечеринке главный герой фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» не носит маски. Все потому, что он считает Бэтмена своим истинным образом, а Брюса Уэйна – прикрытием для выхода на публику. Об этом свидетельствует и ответ на вопрос, кого главный герой представляет собой. Он отвечает: «Брюс Уэйн, эксцентричный миллионер».

Курьез на съемках «Крика»

Дрю Бэрримор несколько раз вызывала полицию на съемках «Крика». Дело в том, что режиссер забыл отключить телефон, поэтому актриса, ничего не подозревая, набрала 911 и когда услышала ответ, крикнула от неожиданности. Так было трижды, диспетчеры уже интересовались, почему девушка без остановки звонит в полицию, и даже хотели заблокировать номер.