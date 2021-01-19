«Газпром» остался без «Фортуны»: США ударят санкциями по трубоукладчику Nord Stream 2

США продолжают усиливать нажим на проект «Северный поток-2», который уже остался без ключевых европейских участников, опасающихся американских санкций.Вслед за расширение ограничений на страховые, инжиниринговые и сертификационные компании власти США готовят новый санкционный пакет, который ударит по единственному доступному «Газпрому» трубоукладчику — барже «Фортуна», сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

По их данным, санкции будут введены уже во вторник, 19 января, о чем Вашингтон проинформировал европейских партнеров.

Баржа «Фортуна», напомним, получила разрешение властей Дании на прокладку оставшегося недостроенным 120-километрового участка трубы в исключительной экономической зоне Дании с 15 января. Согласно графику, работы в датских водах должны завершиться в мае, а водах Германии — до конца июня.

Пока, впрочем, Nord Stream 2 AG не возобновила стройку. По словам источников Handelsblatt, пауза делается для того, чтобы власти ФРГ могли попытаться договориться с администрацией Байдена в то время, как европейские компании одна за другой покидают проект.

В субботу, 16 января, стало известно, что от работы с «Северным потоком-2» отказывается швейцарская страхования компания Zurich Insurance Group.

13 января о выходе из проекта объявила датская инжиниринговая корпорация Ramboll. В начале года предоставлять услуги по сертификации отказался норвежская Det Norske Veritas (DNV GL).

В сентябре от работы с Nord Stream 2 отказалась международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I).

Ассоциация, объединяющая 13 клубов международного морского страхования, заявила, что ни один из ее членов не будет предоставлять страховое покрытие судам, участвующим в строительстве трубопровода.

1 января вступил в силу новый пакет санкций США, распространяющий ограничительные меры на услуги по страхованию строительства, а также по тестированию, проверке и сертификации трубопровода.