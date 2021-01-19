ФБК Навального опубликовал расследование о «дворце Путина» стоимостью в 100 миллиардов

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.

Так называемый «Дворец Путина», он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалёку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов. С тех пор о дворце неоднократно писали СМИ, в том числе и Радио Свобода.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.

«Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек — от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России» — говорится во вступлении к расследованию. Сама постройка дворца названа «самой большой взяткой в истории».

Начинается расследование с ретроспективы. Речь, в частности, идёт о конце 1980-х годов, которые Путин провёл в Дрездене. Утверждается, что именно там он познакомился с рядом лиц, которые сейчас входят в его ближайшее окружение. Среди них глава «Ростеха» Сергей Чемезов и глава «Транснефти» Николай Токарев (утверждается, что он служил в КГБ и вместе с Путиным работал в Дрездене). Следующая глава посвящена работе Путина в Петербурге и Москве в 1990-е годы. Сотрудники ФБК изучили переписку бывшей жены Путина Людмилы с её германской подругой — в этих письмах, в частности, говорится о том, что Путин с семьёй неоднократно отдыхал в Европе, и в 1998 году, непосредственно перед назначением главой ФСБ, провёл несколько недель на Лазурном берегу на юге Франции, о чём раньше не было известно.

О «дворце Путина» в расследовании сказано так: «Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху». Тем не менее, дворец и его окрестности авторам расследования удалось снять с дрона. Выяснилось, что там есть, помимо прочего, подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост «для подхода к чайному домику». Есть также тоннель для спуска из дворца к морю.

Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени. В ходе ремонта строятся новые объекты.

Как говорится в расследовании, площадь участка под тем самым огромным дворцовым комплексом — 68 гектаров, однако её окружает «буферная зона» площадью 7000 гектаров, принадлежащая, как утверждается, ФСБ и переданная в аренду фирме, которой принадлежит дворец. Над территорией введена бесполётная зона.