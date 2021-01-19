«Это был подарок Путину»: Клинтон высказалась о беспорядках в Вашингтоне

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что Россия может быть замешана в беспорядках в Вашингтоне.

Она заявила в беседе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в Twitter, что президент Дональд Трамп звонил Владимиру Путину во время штурма Капитолия.

Клинтон отметила, что не знает, какие политические, экономические или личные мотивы могли быть у Москвы. Однако, по ее мнению, события 6 января «были подарком Путину».

Она также поддержала идею создать комиссию для расследования мятежа у Капитолия, который привел к гибели пяти человек.

Напомним, за две недели до инаугурации демократа Джо Байдена сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Штурму предшествовал митинг, на котором Трамп заявил, что у него «украли победу».