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Экспертиза подтвердила подлинность голоса главы белорусского КГБ на записи о покушении на Шеремета

Бывший глава белорусского КГБ опознан как участник записи с обсуждением подготовки политических убийств

Независимая экспертиза подтвердила подлинность голоса на аудиозаписи, на которой, как утверждается, бывший глава белорусского КГБ обсуждает подготовку убийств политических эмигрантов. Результаты опубликовал канал «Настоящее время».

Запись была опубликована в начале января изданием EUobserver. Её передал изданию уехавший в эмиграцию бывший офицер элитного белорусского спецподразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар. Он утверждает, что получил плёнку ещё в 2012 году от сотрудников КГБ. По его словам, разговор был записан в том же году.

В разговоре трое мужчин обсуждают подготовку покушений на четырёх белорусских политэмигрантов — в том числе, на журналиста Павла Шеремета. Один из собеседников утверждает, что операция санкционирована белорусским президентом Александром Лукашенко, который выделил на неё отдельный счёт. Голос отдающего распоряжения о покушении участника разговора ранее был определён как голос председателя КГБ в 2008 — 2012 годах генерал-лейтенанта Вадима Зайцева.

Эксперт Колорадского университета в Денвере, к которому обратилась редакция EUobserver заявил, что запись слишком плохого качества, чтобы устанавливать биометрический профиль голоса. Однако экспертизу согласилась сделать для «Настоящего времени» лаборатория в Санкт-Петербурге.

Эксперты сравнили голос Зайцева с пяти из предоставленных редакцией тринадцати записей его разговоров с голосом с плёнки. И сделали вывод: голос принадлежит одному человеку. Тождественными оказались как сравнения индивидуальных особенностей артикуляции и общих речевых навыков, так и статистические и динамические спектральные речевые характеристики.

EUobserver отмечало, что запись, предоставленная Макаром, ранее как минимум один раз редактировалась. Предположительно, изменения касались только её технических параметров — с неё могли убрать данные сделавшего её человека.

Павел Шеремет был убит в 2016 в Киеве в результате покушения. Машина его гражданской жены, журналистки Алёны Притулы была подорвана, когда он сидел за рулём. В плёнке собеседник, идентифицированный как глава КГБ, предлагал убить Шеремета именно таким способом. Он распоряжается «сделать закладку», чтобы «ни рук, ни ног этой крысы собрать было нельзя».

19 января, 2021 | Category: Мир, Новости, Украина
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