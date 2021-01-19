«Деньги на крови» — «Квартал-95» объяснил, как у него получилось продать свою франшизу в Россию

В «Студии Квартал-95» не смогли подтвердить или опровергнуть продажу российскому каналу «СТС» франшизы на съемки «Лиги смеха». Об этом сообщает Радио Свобода.

Журналисты поинтересовались, действительно ли российский телеканал приобрел франшизу на съемки юмористической программы «Лига смеха», которую до победы на президентских выборах вел Владимир Зеленский, и который до сих пор владеет правами на эту торговую марку.

В ответ на это в «Квартале» заявили, что дистрибуцией их продукции занимается шведская «Eccho Rights», при этом правообладатель не может влиять на стратегию продаж компании. Помимо этого было отмечено, что условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться.

Между тем приобретение франшизы подтвердил участник креативной команды российской «Лиги смеха» редактор «Международного союза КВН» Евгений Донских. По его словам, «СТС» уже давно приобрел права на несколько продуктов, среди которых «Лига смеха», и работает с ними уже больше года.