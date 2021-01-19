Бывший Киборг согласен сыграть зомби у Зака Снайдера

Бывший исполнитель роли Киборга в киновселенной DC Рэй Фишер готов вернуться к этому образу, если продолжение фильма «Лига справедливости» поручат снимать Заку Снайдеру, и тот пригласит его. Об этом актер рассказал, отвечая на вопросы поклонников на своей странице в Instagram.

«Я обязательно возьму трубку. Было бы странно, если бы не взял. Даже если он просто позвонил бы мне, чтобы сказать: «Привет». Он мог бы сказать: «Йоу, я собираюсь снимать «Рассвет мертвецов 2», и мы хотим, чтобы ты сыграл зомби”, я бы сказал: «Даже если это будет просто вид со спины, меня это устроит», — прокомментировал Фишер.

Напомним, что ранее Фишер подтвердил, что студия Warner Bros. вычеркнула его персонажа из сюжета экранизации комиксов, посвященных Флэшу. «Я категорически не согласен с их решением, но в таком исходе нет ничего удивительного. Вопреки распространенному заблуждению, партия Киборга во «Флэше» была намного больше, чем просто эпизодическая роль», — заявлял тогда он.

Конфликт актера с руководством студии продолжался с лета 2020 года, тем не менее Фишер был приглашен для съемок дополнительных эпизодов мини-сериала «Лига справедливости Зака Снайдера».