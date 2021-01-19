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Алсу опубликовала снимки без макияжа

В то время как одни знаменитости активно используют фильтры в соцсетях, другие, напротив, стремятся к естественности. 37-летняя певица Алсу решила показать поклонникам, как она выглядит без косметики, и опубликовала снимки, как она выразилась, «а-ля натюрель».

Фото звезда сделала в домашних условиях перед тем, как заняться спортом. После длительных праздников, которые певица провела вместе с семьей в ОАЭ, она вернулась к привычной жизни и собирается входить в прежний ритм, о чем рассказала в своих сторис.

Алсу 

Фолловеры Алсу отметили, что без макияжа она выглядит ничуть не хуже, чем с косметикой.

Такая нежная 18-летняя девчушка.

Естественная красота.

Алсу красавица и без макияжа и пластики,

— пишут ей поклонники.

19 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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