109 летний мотоцикл Pierce Arrow продан с аукциона за 225 000 долларов

Коллекционеры мотоциклов показали готовность выкладывать за ретро модели сумму достаточную для покупки современного элитного автомобиля. На американском аукционе Mecum на торги был выставлен мотоцикл Pierce Arrow созданный на заре автомобильной эры Америки в далеком 1911 году инженерами автомобилестроительной компании Pierce Motorcycle Company.



Идеально сохранившийся мотоцикл с 4-х цилиндровым оригинальным двигателем и с оригинальной окраской, был продан за 225 тысяч долларов. Компания Pierce в начале прошлого века имела на рынке США репутацию, сопоставимую с Rolls-Royce. Отделение компании Pierce Motorcycle, создавшее первый в США 4-х цилиндровый мотоцикл, возглавил сын основателя головной компании, который вывез из Бельгии двигатель с 4-мя цилиндрами, использовавшийся на гоночных мотоциклах Европы еще в 1907 году.

Производство мотоциклов Pierce Arrow продолжалось в Америке с 1909 по 1914 год, и за это время было выпущено около 500 элитных мотоциклов, на которых впервые в США были установлены 4-х цилиндровые двигатели. Однако высокая цена байка и падение спроса на элитную продукцию в связи с началом Первой мировой войны, вынудила компанию прекратить производство.

Позже в 20-е годы и головная компания Pierce была продана фирме Studebaker. Уже в 1938 году компания просто прекращает производство автомобилей. Тем не менее, высокое качество продукции компании подтверждается недавней продажей мотоцикла, собранного инженерами и рабочими Pierce и сохранившего за более чем 100 лет не только выдающиеся технические характеристики, но и внешний вид, и оригинальный дизайн.