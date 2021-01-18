Вышла главная международная сенсация кино этого года

С 15 января долгожданный фильм «Раскрашенная птица», который номинировали на европейский «Оскар», доступен к просмотру. В главных ролях захватывающей исторической драмы – звезды фильмов Квентина Тарантино, Ларса фон Триера и Мартина Скорсезе. Отметим, что фильм действительно тяжелый, но обязательный к просмотру.

О чем фильм «Раскрашенная птица»?

Сюжет разворачивается во времена Второй мировой войны. Стремясь защитить своего ребенка от холокоста, родители отправляют сына к родственникам в село в Восточной Европе. Но тетя мальчика внезапно умирает, и ребенок вынужден отправиться на поиски своего счастья через дикий и враждебный мир, полный жестокости и предрассудков. Ему предстоит борьба за выживание, за свою душу и будущее. В основу фильма лег одноименный роман писателя Ежи Косинского.

Интересные факты о «Раскрашенной птице»:

На экране вы увидите звездный актерский состав: Стеллан Скарсгард, Харви Кейтель, Удо Кир, Барри Пеппер и другие;

Это первый фильм, в котором герои говорят на межславянском языке;

Фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар» 2020 года в категории «Международный полнометражный фильм» (претендент от Чехии), а также получил 10 наград от Чешской киноакадемии;

В фильме задействованы 43 локации (Чехия, Словакия, Польша, Украина);

Сюжет фильма – частично личная история самого автора романа Ежи Косинского, который долгие годы не хотел передавать права на экранизацию;

Поэтому режиссер Вацлав Маргоул, который хотел снять фильм еще в середине 2000-х, готовился более десятилетия к съемкам;

Фильм был представлен на 6 кинофестивалях класса А: в Торонто, Венеции, Токио, Таллине, Каире и Гоа;

И получил премию имени Кшиштофа Кесьлёвского на Каннском кинофестивале 2012 году;

Государственная поддержка фильма от Украины составила 9,5 млн грн.