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Virgin Orbit запустила в космос ракету c борта самолёта

Модифицированный Boeing под названием Cosmic Girl вылетел из аэропорта в пустыне Мохаве, севернее Лос-Анджелеса и над Тихим океаном выпустил ракету из-под своего крыла. AFP обращает внимание, что такой проект может быть экономически выгоден, так как для запуска не нужно обслуживать дорогую стартовую площадку – достаточно взлётно-посадочной полосы.

Это была вторая попытка запуска ракеты с самолёта. В мае прошлого года Virgin Orbit этого сделать не удалось – ракета упала из-за неисправной работы двигателей первой ступени.

Virgin Orbit основана в 2012 году британским миллиардером Ричардом Бренсоном. Компания планирует выводить на околоземную орбиту небольшие спутники весом от 300 до 500 килограммов.

18 января, 2021 | Category: Наука, Новости, США
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