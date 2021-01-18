Вера Брежнева раскрыла секрет гармоничного брака с Константином Меладзе

Вчера на YouTube-канале бывшего генерального директора музыкального телеканала «Муз-ТВ» Армана Давлетьярова вышел новый выпуск его шоу, главной героиней которого стала 38-летняя Вера Брежнева. В беседе певица, которая обычно редко рассказывает о личной жизни, разоткровенничалась о браке с 57-летним Константином Меладзе.

Вера призналась, что далеко не сразу согласилась на предложение руки и сердца от Константина и пошла с ним под венец только после того, как убедилась в его надежности. Певица также рассказала, что именно помогает им сохранять гармоничные отношения в браке и поддерживать новизну отношений.

После притирки поняла, что хочу связать с ним жизнь. Во время притирки такой мысли не было. С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились, реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того что мы редко видимся, каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу,

— рассказала Вера.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Брежнева призналась, что она более эмоциональна в их браке, а Константин, напротив, отвечает в этих отношениях за сдержанность и спокойствие. При этом иногда бывают ситуации, когда Меладзе может дойти до точки кипения и стукнуть кулаком по столу. Однако Брежнева уже хорошо знает супруга и старается не доводить до такого. Вера также призналась, что достаточно ревнива, но супруг редко дает ей повод для беспокойства:

Надо говорить о том, что чувствуешь. Превращаться в тень партнера — неправильно. Я ревнивый человек, но, если не давать повода, то не буду это проявлять. Если дать повод, то лучше меня не злите, не будите во мне зверя.

Брежнева также с иронией прокомментировала слухи об изменах Константина. Напомним, в одно время в прессе и соцсетях говорили о романе музыкального продюсера с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Читаю новости и в очередной раз восхищаюсь способностями своего мужа. Он успевает руководить офисом, курировать пять своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и еще, по словам прессы, погуливать с Эрикой! Ну просто браво, товарищи! Спасибо, что открыли глаза, — высказалась Брежнева.

Вера рассказала, что принимает Константина таким, какой он есть, и не пытается его перевоспитать. Например, в какой-то момент Вере пришлось принять тот факт, что муж не летает на самолетах. Сначала Брежнева пыталась бороться с этим страхом Меладзе, но потом просто смирилась с ситуацией:

С возрастом поняла, что если человек не захочет чего-то сделать, то он не сделает. Костя, например, не летает на самолетах. Сначала я была возмущена, думала, что это нужно изменить. Потом поняла, что я не могу это изменить. Мне оставалось либо злиться, либо принять это. Я приняла это. Более того, я начала ездить с ним на машине.

Напомним, что отношения Веры Брежневой и Константина Меладзе начались, когда он еще находился в браке с Яной Сумм (у пары родилось трое детей). В 2013 году Константин и Яна официально сообщили о разводе после 19 лет совместной жизни, а через два года после этого Меладзе женился на Вере Брежневой. Сейчас они вместе воспитывают двух дочерей Веры от предыдущих отношений.