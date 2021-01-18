ВЕЛОСИПЕДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРОГАДАТЬ

Сегодня, чтобы купить велосипед в Украине, необязательно отправляться в физический магазин. Подходящую детскую, подростковую или взрослую модель можно успешно подобрать в интернете, если знать основные характеристики, на которые следует обращать внимание. На украинском рынке представлена продукция как отечественных, так и именитых зарубежных брендов, начиная от бюджетных моделей и заканчивая байками для профессиональных спортсменов.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Велосипед для ребёнка — это не только забава и средство социализации среди сверстников, но и хорошее подспорье для физического развития. Годовалому ребёнку подойдёт лёгкий трёхколёсный байк. На нём он сможет кататься до трёх лет. Дети возрастом 2-4 года предпочитают ездить на беговелах без педалей. Они передвигаются на них отталкиваясь ногами от земли. Купить такой велосипед в Украине стало возможно не так давно, но сейчас он пользуется большим спросом. Катание на беговеле учит малыша поддерживать равновесие, что облегчает переход на полноценный двухколёсный велик.

Старшие дети ростом до 115 см уже способны управлять байком с педалями, но им ещё сложно удерживать баланс. Для этого предусмотриваются съёмные дополнительные колёсики по бокам от заднего колеса. Когда необходимость в подстраховке пропадёт, их можно демонтировать. Шестилетки ростом до 130 см могут обходиться без страховочных колёс. Модели для этого возраста имеют сильное сходство с взрослыми великами. Они часто оснащены ободными тормозами и передачами.

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Ребёнку в возрасте 8 лет с ростом более 130 см стоит купить велосипед с диаметром колёс 24 дюйма. Обычно такие байки имеют полноценные передачи и дисковые тормоза. Юные райдеры предпочитают, чтобы велосипеды выглядели «по-взрослому», поэтому их привлекает более сдержанный дизайн. Для детей ростом от 150 см следует покупать полноразмерную модель с рамой маленькой ростовки.

Подростковые байки можно разделить на прогулочные и горные. Для катания по ровному асфальту или утоптанному грунту чаще всего выбирают велики с жёсткой (ригидной) вилкой. Она лёгкая и износостойкая, но не подходит для катания по выбоинам, поскольку практически не поглощает вибрации. Для слабопересечённой местности рекомендуется купить велосипед с амортизированной вилкой. Она будет сглаживать неприятные ощущения от наездов на препятствия.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Самые популярные полноразмерные велосипеды для взрослых в Украине ― МТВ, шоссейные, городские, туристические, гибриды и двухподвесы. Выбирать конкретную модель следует опираясь на предполагаемый стиль катания. Маунтинбайки рассчитаны на внедорожную езду. Этот тип великов один из самых распространённых в Украине на сегодня. Помимо бездорожья МТВ подходят для города. В зависимости от комплектации на них можно с комфортом ездить по просёлочным дорогам или преодолевать технически сложные участки лесных троп.

Гоночные модели для шоссе рассчитаны на передвижение по качественному асфальтному покрытию. К сожалению, таких дорог в Украине немного. На шоссейнике удаётся долго поддерживать высокую среднюю скорость благодаря аэродинамической посадке. Для поездок на работу или учёбу в любую погоду подойдёт ситибайк. Он неприхотлив в обслуживании и обычно используется исключительно как транспортное средство. Женские модели имеют раму с заниженной верхней трубой, которая облегчает посадку и снижает вероятность зацепиться ногой при спешивании.

Байки для туризма оптимальны для длительных поездок по асфальтированному покрытию. Они отличаются надёжностью и позволяют перевозить тяжёлые грузы на багажнике. Гибриды сочетают свойства горного, шоссейного и ситибайка. Они лучше приспособлены для твёрдой ровной поверхности.

Двухподвесы снабжены передним амортизатором и задней подвеской, которые позволяют контролировать траекторию движения на очень сложных трассах с препятствиями. Купить такой велосипед и использовать его только для прогулок по асфальтированным улицам нерационально, для этих целей лучше подойдут дорожные модели.