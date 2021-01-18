В США через суд потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») подала в суд на компанию Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post.Иск был подан в штате Калифорния. Организация утверждает, что руководство Telegram не приняло достаточных ограничительных мер в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США 6 января. Американская НКО считает, что Telegram, допуская размещение экстремистского и расистского контента, а также сообщений, разжигающих ненависть, нарушает условия пользования магазином приложений Apple.

В связи с этим истцы обвиняют Apple «в причинении им по неосторожности морального вреда» и требуют, помимо удаления мессенджера из магазина приложений App Store, также возмещения ущерба. Аналогичный иск планируется подать также в адрес Google.

«Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя [ненавистнической риторики] даже в сравнении с Parler (сервисом микроблогов, популярным среди сторонников действующего американского президента Дональда Трампа — прим. ТАСС)», — заявил в интервью газете глава НКО Марк Гинсберг, который в прошлом был послом США в Марокко.

Ранее компания Twitter объявила, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи президента США Дональда Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Кроме того, его лишили возможности размещать публикации в социальных сетях Facebook и Instagram до истечения полномочий. В свою очередь Apple и Google удалили из своих магазинов мобильных приложений сервис микроблогов Parler. Компания Amazon также прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.