В Одессе «закипело» море

Жители Одессы из-за резкого перепада температуры воздуха смогли наблюдать «кипящее» море. Видеозапись редкого погодного явления публикует издание «Пушкинская.net» на своем YouTube-канале.

На представленных кадрах видно, как водная гладь покрылась густым слоем пара, из-за этого в городе резко снизилась видимость, а его жители смогли наблюдать на восходе яркие проблески солнечных лучей сквозь кромку испарений и облаков.

По информации портала, столь необычное явление возникло из-за резкого изменения погоды: Одессу накрыли морозы до минус 15 градусов по Цельсию, тогда как температура моря осталась в районе плюс шести градусов. При этом отдельных горожан «кипящее море» отнюдь не испугало: за кадром остался момент, когда неизвестный молодой человек с разбега прыгнул в воду и сообщил, что она вполне пригодна для купания.

Аномальные морозы накрыли большую часть Украины 17 января. Ночная температура воздуха в центральной части страны опускалась до минус 22 градусов по Цельсию. Синоптики утверждают, что ясная и морозная погода сохранится на территории страны в течение двух дней.