В мире появился новый супер-автогигант Stellantis

Автопроизводители PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) завершили сделку по слиянию, объединенная компания носит название Stellantis.

«Вступило в силу слияние Peugeot SA и Fiat Chrysler Automobiles, которое ведет к созданию Stellantis NV (Stellantis)», — цитирует ПРАЙМ заявление нового автогиганта.

Еще в конце октября 2019 года советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса, а в середине декабря 2019 года компании подписали соглашение о слиянии на паритетных началах. 4 января 2021 года акционеры Fiat Chrysler и PSA одобрили слияние компаний.

По данным за 2019 год, объединенная компания является третьим крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж. Капитализация FCA и PSA вместе взятых составляла более $51 млрд на закрытие торгов в пятницу, отмечает «Интерфакс».

Во главе Stellantis встал Карлос Таварес, который ранее являлся генеральным директором PSA. Одной из его основных задач станет интеграция производства двух компаний, имеющих около 50 заводов в мире.