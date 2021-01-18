В Кабуле убиты две женщины-судьи Верховного суда Афганистана

Афганские официальные лица заявили в воскресенье, что в Кабуле были застрелены две женщины-судьи Верховного суда, которые стали очередными жертвами серии целенаправленных убийств.

Представитель суда сообщил, что погибшие направлялись на работу, когда неизвестные напали из засады и обстреляли их служебный автомобиль.

Городская полиция подтвердила, что в результате нападения были ранены третья женщина-судья и водитель автомобиля.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Представитель Талибана отверг причастность движения к нападению.

Афганские власти сообщили, что в настоящее время в стране насчитывается около 250 женщин-судей и около 400 женщин-прокуроров.

Воскресное насилие стало очередным убийством, жертвами которых становятся официальные лица, политики, прокуроры, врачи, журналисты и активисты гражданского общества. Как правило, инциденты происходят в Кабуле и его окрестностях, и в большинстве случаев никто не берет за них ответственность.

Осудив убийство женщин-судей, президент Ашраф Гани вновь обвинил Талибан в том, что он стоит за серией смертельных инцидентов. Повторив призыв к повстанцам объявить прекращение огня, афганский лидер подчеркнул, что «насилие и терроризм» не являются решением проблемы.

Исполняющий обязанности посла США в Кабуле Росс Уилсон также осудил убийства женщин-судей Верховного суда и призвал провести оперативное расследование. При этом он не стал напрямую обвинять Талибан.

«Талибан должен понимать, что подобные действия, за которые он несет ответственность, возмущают мир и должны прекратиться, если мы хотим прийти к миру в Афганистане», – написал Уилсон в «Твиттере».

Посольство США в воскресенье вновь призвало американцев воздержаться от поездок в Афганистан из-за участившихся террористических актов, похищений людей, преступного насилия и гражданских беспорядков по всей стране.

«Известно, что гостиницы, жилые комплексы, международные организации, посольства и другие места, которые часто посещают иностранные граждане, в том числе граждане США, находятся под постоянной угрозой. Гражданам США, которые уже находятся в Афганистане, следует подумать об отъезде», – говорится в заявлении посольства.