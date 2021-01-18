В черноморском и других украинских портах арестовали буксиры, имеющие отношение к российскому бизнесу

В частности, как стало известно «Думской», вчера в порту Черноморск спецподразделение Службы буквально взяло штурмом буксиры Topaz N и Diamond N, которые участвовали в подъеме затонувшего танкера «Делфи» .

Российские буксиры, которые украинские бизнесмены взяли в так называемый бербоут-чартер (аренду без экипажа), были арестованы в ряде портов нашей страны после спецоперации СБУ.

В николаевском порту остановлена работа еще шести буксиров.

Все арестованные суда работали под управлением группы компаний «Трансшип».

Напомним, скандал с двумя российскими буксирами в Черноморске разразился еще летом этого года. Работники ГП «МТП «Черноморск» не пустили их в акваторию, однако через неделю, после давления, оказанного кем-то высокопоставленным из Киева, буксиры все-таки зашли в гавань.

Собственником этих судов является компания Henford Logistics Limited, которая формально является гонконгской. Однако ее бенефициар — некая Инна Кузнецова, имеющая паспорт РФ. Офис фирмы находится в Новороссийске по адресу Пионерская, 21/39 (оригинальная запись: «APT .39, #21, PIONERSKAYAST., NOVOROSSIYSK, KRASNODAR REGION, RUSSIANFEDERATION»). Уставный капитал компании — всего 160 долларов гонконгских долларов.

Реальный же собственник «Топаза» и «Диаманта» — акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт», которому через еще одну «дочку» принадлежит Henford Logistics Limited. Сложная схема создана специально, чтобы беспрепятственно заводить российские буксиры в украинские порты, сдавая их на условиях аренды «однодневным» украинским буксирным компаниям, не имеющим собственных судов.

Арендатором «Топаза» и «Диаманта» является некое дочернее предприятие «Універсальна буксирна компанія».

Группа компаний «Трансшип» специализируется на перевалке навалочных и наливных грузов, а также на организации схем транспортировки. У «Трансшипа» имеются собственные судостроительные мощности. В 2015 году группой интересовалась СБУ из-за бизнес-контактов с оккупированным Крымом. Уголовное производство, открытое по этому факту, однако до суда не дошло, а контакты продолжились.