Умер убивший актрису знаменитый продюсер Фил Спектор

Знаменитый американский музыкальный продюсер и звукорежиссер Фил Спектор умер в 81 год. Об этом сообщает Reuters.

По данным департамента исправительных учреждений и реабилитации штата Калифорния, он скончался 16 января в больнице в 18:35 по местному времени. Предварительно причиной смерти назвали «естественные причины». Официальную причину смерти Спектора позже определит судебно-медицинский эксперт округа Сан-Хоакин. Известно, что около месяца назад его госпитализировали с диагнозом COVID-19.

С 2009 года Спектор отбывал тюремный срок за убийство 40-летней актрисы и фотомодели Ланы Кларксон. Она погибла от выстрела пистолета в рот в 2003 году. Адвокаты продюсера утверждали, что актриса совершила самоубийство, так как страдала от депрессии. Однако показания четырех женщин, утверждавших, что Спектор угрожал им оружием, заставили присяжных вынести обвинительный приговор. Его посадили на 19 лет.

Фил Спектор считается легендарной фигурой в мире музыки. Как писал его биограф Ричард Уильямс, он «превратил профессию продюсера из невидимого закулисного мальчика в фигуру, чей масштаб сопоставим с режиссером фильмов». Спектор изобрел музыкальную технологию «стена звука» — ряд техник звукозаписи и аранжировки музыки.

В разные годы продюсер сотрудничал с Шер и Тиной Тернер, его творчество повлияло на Beach Boys и Брюса Спрингстина. Именно Спектор подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles — Let It Be. Между 1961 и 1965 годами он записал 20 из 40 хитов того времени. Однако с конца 1970-х он заперся у себя дома и почти полностью прекратил карьеру из-за зависимости от алкоголя и наркотиков.