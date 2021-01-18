Украденый ноутбук лидера демократов пытались продать спецслужбам РФ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает показания свидетеля, который утверждает, что женщина, предположительно укравшая ноутбук из офиса спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, планировала продать его российским спецслужбам. Об этом сообщают Politico и CNN.

Свидетель утверждает, что во время штурма Капитолия 6 января 2021 года жительница Пенсильвании Райли Джун Уильямс взяла ноутбук из офиса Пелоси, чтобы «отправить его другу в России, который планировал продать его российской Службе внешней разведки».

Свидетель сообщил ФБР, что «передача компьютера в Россию не состоялась по неизвестным причинам, и ноутбук либо все еще находится у Уильямс, либо она уничтожила его».

Как уточняет CNN, при этом нет никаких доказательств, что из офиса Пелоси действительно украли ноутбук.

В США после штурма здания конгресса арестовали больше 80 человек, из них больше 50 обвиняются в том числе в незаконном проникновении, незаконном ношении оружия и боеприпасов.

Райли Джун Уильямс, как уточняет CNN, обвинили в незаконном проникновении и в хулиганстве, обвинений в краже ей не предъявляли. Politico пишет, что неясно, задержана ли Уильямс.