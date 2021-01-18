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Участвовавший в штурме Капитолия гитарист группы Iced Earth сдался ФБР

Джон Шаффер

Гитарист хеви-метал-группы Iced Earth Джон Шаффер, обвиняемый в штурме Капитолия США, сдался ФБР. Об этом сообщает Variety.

Шафферу предъявили обвинения по шести пунктам, среди которых незаконное нахождение на территории Капитолия, создание помех в работе государственного органа и участие в акте физического насилия в здании Капитолия.

Музыкант самостоятельно сдался властям в штате Индиана через 11 дней после штурма Капитолия. Отмечается, что ФБР поместило Шаффера в список разыскиваемых в связи с совершением преступления, однако власти не предпринимали никаких попыток задержать артиста.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек.

Хеви-метал-группа Iced Earth была сформирована в 1984 году. В дискографии коллектива 12 студийных альбомов.

18 января, 2021 | Category: Новости, США
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