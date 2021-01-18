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У жителей Израиля произошел паралич лица после вакцинации от COVID-19

После введения первой дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer у 13 жителей Израиля случился паралич лицевого нерва.

Как сообщает Ynet со ссылкой на минздрав страны, о параличе лица известно как минимум у 13 израильтян, однако по мнению врачей, число таких случаев на практике выше.

По словам одного из вакцинируемых, спустя несколько минут после прививки он почувствовал странные ощущения в нижней части лица. Мужчина рассказал, что такой побочный эффект сохранялся у него как минимум 28 часов. При этом других странных ощущений он не заметил.

В израильском минздраве заявили, что если после получения первой дозы вакцины у пациента появились симптомы пареза, то введение второй дозы нужно отложить, пока паралич не пройдет.

18 января, 2021 | Category: Израиль, Новости
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