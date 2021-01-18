Страны Балтии призвали ЕС ввести санкции против России из-за Навального

«ЕС должен действовать быстро, и, если он [Навальный] не будет освобожден, нам необходимо рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в ответ на этот вопиющий акт», — говорится в совместном заявлении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича и главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому блогер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. В УФСИН отметили, что адвокат задержанного был в курсе этого постановления, а также ознакомился с представлением уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.