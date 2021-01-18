Стоит ли отдыхать на Юге в частном секторе?

Эпидемия коронавируса стала стимулом развития внутреннего российского туризма. От эпидемии явно выиграли черноморские города и поселки, живущие за счет отдыхающих. Но есть в этом и обратная сторона. Цена размещения в гостевых домах, гостиницах, домах отдыха в горячий сезон взмыла просто до небес. Альтернативой гостиницам является частный сектор. Рассмотрим на конкретном примере – частный сектор в Алупке преимущества такой формы размещения.

Алупка – самый южный крымский город

Алупка является самым южным городом полуострова Крым. Вне отпускного сезона на территории площадью всего лишь четыре квадратных километра проживает немногим больше восьми тысяч человек.

Рядом с Алупкой находятся Ялта, а также поселок городского типа Форос. В историю Форос вошел благодаря тому, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в период путча 1991 года был заблокирован на своей даче в Форосе.

Для Алупки характерен субтропический климат.В теплое время года здесь довольно сухо, что выгодно отличает город от других субтропических курортов. Но, несмотря на это, гостиниц и санаториев в Алупке немного.

Преимущества частного сектора в Алупке

Всегда можно найти свободные места . В отличие от более статусных гостиниц и гостевых домов.

. В отличие от более статусных гостиниц и гостевых домов. Цены. Стоимость размещения кратно ниже, чем в гостиницах.

Стоимость размещения кратно ниже, чем в гостиницах. Простая процедура оформления . Важно особенно сейчас. Хозяева частных апартаментов не будут требовать от вас справку об эпидемиологическом окружении, об уплате курортного сбора и т.п.

. Важно особенно сейчас. Хозяева частных апартаментов не будут требовать от вас справку об эпидемиологическом окружении, об уплате курортного сбора и т.п. Внимание и индивидуальный подход . Владельцы частных апартаментов стараются сформировать базу клиентов, которые приезжают к ним каждый год. Эта стратегия позволяет обеспечить максимальную наполняемость номеров. Поэтому частники охотно делятся с клиентами советами на тему отдыха, шопинга. Как правило, в частном секторе оказываются дополнительные услуги и предлагаются к приобретению товары собственного приготовления, включая напитки и продукты. Именно постояльцы частного сектора чаще всего привозят с Юга вино и чачу, которые они попробовали в обществе хозяев апартаментов.

. Владельцы частных апартаментов стараются сформировать базу клиентов, которые приезжают к ним каждый год. Эта стратегия позволяет обеспечить максимальную наполняемость номеров. Поэтому частники охотно делятся с клиентами советами на тему отдыха, шопинга. Как правило, в частном секторе оказываются дополнительные услуги и предлагаются к приобретению товары собственного приготовления, включая напитки и продукты. Именно постояльцы частного сектора чаще всего привозят с Юга вино и чачу, которые они попробовали в обществе хозяев апартаментов. Возможность самостоятельного приготовления пищи, в т.ч. на мангале. В частном секторе, как правило, обустраивается не только зона приготовления пищи, но и зона барбекю. С одной стороны – это возможности для вечернего отдыха гостей, а с другой – существенная экономия на еде.

Выбирая размещение в частном секторе, следует ориентироваться на рекомендации знакомых вам людей, а также на свой опыт. И тогда отпуск превратится в отдых, а не обернется неприятным приключением.