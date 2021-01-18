США снова ударили по Huawei

Власти США нанесли очередной удар по китайской компании Huawei, которая и так находится под санкциями. Как сообщает Reuters, американское правительство уведомило нескольких поставщиков Huawei, что отзывает ранее выданные разрешения на поставки в адрес китайской компании. В частности, это коснулось и Intel — крупнейшего производителя процессоров для ПК и чипов, которые устанавливают во многие модели ноутбуков Huawei.

По информации агентства, все ранее выданные Министерством торговли США разрешения на ведение бизнеса с Huawei были аннулированы, а в предоставлении новых компаниям отказали. Такие действия, подчеркивает Reuters, стали последним шагом администрации президента Дональда Трампа по ослаблению компании Huawei, которую Вашингтон считает угрозой национальной безопасности.

США ранее ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei для оборудования, обвинив компанию в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации. В настоящее время компания ищет способ справиться с проблемами и переориентироваться на внутренний рынок.