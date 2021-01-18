SpaceX готовится к строительству системы гиперзвуковых перевозок между континентами

SpaceX готовится к строительству системы гиперзвуковых перевозок между континентами ориентировочно с 2023 года. SpaceX помимо проектов колонизации Марса намерена также заняться организацией трансконтинентальных космических перевозок с помощью мощных гиперзвуковых ракет.



Впервые эта идея была озвучена Илоном Маском в ходе очередной презентации в 2017 году. Суть проекта состоит в том, что с плавучего космодрома стартует гиперзвуковая ракета с пассажирами – к примеру, из акватории Нью-Йорка, и уже через полчаса приземляется на такую же плавучую платформу, но уже недалеко от Шанхая. Речь идет о ракете-носителе компании BFR.

Маск настаивает на том, что это больше чем просто концепция, в связи с чем SpaceX уже в ближайшее время начнет строить объекты инфраструктуры и тестировать нужные транспортные технологии.

Чтобы не быть голословным, Маск разместил в своем Twitter список вакансий, среди которых «инженер по операциям в открытом море». Требования к кандидату – «умение работать в составе группы инженеров и техников по проектированию и строительству морского ракетного стартового комплекса».

Маск пояснил, что в качестве стартовых площадок будут использоваться модернизированные нефтяные платформы, добраться до которых можно будет с помощью Hyperloop. По его весьма оптимистичным оценкам, трансконтинентальные гиперзвуковые перелеты могут начаться уже через 2-3 года.