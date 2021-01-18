Скалолаз на инвалидной коляске залез на 250-метровый небоскреб

Параатлет на инвалидной коляске забрался на 250-метровый небоскреб в Гонконге. Об этом сообщает издание CNN.

В субботу, 16 января, 37-летний скалолаз Лай Чи-вай (Lai Chi-wai) пристегнулся к инвалидному креслу и залез на один из высочайших небоскребов города. Восхождение заняло более 10 часов. Спортсмен устроил акцию для сбора средств в помощь пациентам с травмами позвоночника.

Чи-вай поднялся на высоту более 250 метров. Из соображений безопасности он не стал забираться на вершину небоскреба.

В результате параатлету удалось собрать 5,2 миллиона гонконгских долларов (49,6 миллиона рублей) в качестве пожертвований.

Чи-вай остался парализован от пояса вниз после автокатастрофы, которая произошла 10 лет назад. До этого он был четырехкратным чемпионом Азии по скалолазанию, и в какой-то момент был восьмым в рейтинге лучших скалолазов мира.

После полученной травмы он продолжил лазать, пристегивая свое инвалидное кресло к системе блоков и используя силу верхней половины тела, чтобы подниматься. В 2016 году он поднялся на 495-метровую гору Лайон Рок.

«Я думал о том, что движет мною? Я начал искать это, зная, что могу лазать по горам, даже в инвалидном кресле. Таким образом, я забыл о том, что я инвалид, я все еще мог мечтать и делать то, что мне нравится», — признался он.