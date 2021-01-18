«  
  »

Режиссер «Паразитов» возглавил жюри Венецианского кинофестиваля

Режиссер "Паразитов" возглавил жюри Венецианского кинофестиваля

Южнокорейский режиссер, лауреат «Оскара» Пон Чжун Хо возглавил жюри 78 Венецианского кинофестиваля. Как сообщает «Новое время», фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.

«Режиссер Пон Джун Хо станет президентом международного жюри конкурса на 78-м Венецианском кинофестивале, решение принял совет директоров Венецианской биеннале, который поддержал кандидатуру, предложенную директором Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера», — говорится в сообщении организаторов киносмотра.

Сам режиссер отметил, что для него большая честь возглавить жюри Венецианского фестиваля. «Как председатель жюри — и, что более важно, как вечный киноман — я готов восхищаться и аплодировать всем великим фильмам, отобранным фестивалем. Я полон искренней надежды и волнения», — заявил Пон Чжун Хо.

18 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  