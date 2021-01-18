Друг принца Гарри и Меган Маркл о «Мегзите» и разладе пары с королевской семьей: «Сохраняется много обид» Минск лишен права проведения чемпионата мира по хоккею » Режиссер «Паразитов» возглавил жюри Венецианского кинофестиваля Южнокорейский режиссер, лауреат «Оскара» Пон Чжун Хо возглавил жюри 78 Венецианского кинофестиваля. Как сообщает «Новое время», фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. «Режиссер Пон Джун Хо станет президентом международного жюри конкурса на 78-м Венецианском кинофестивале, решение принял совет директоров Венецианской биеннале, который поддержал кандидатуру, предложенную директором Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера», — говорится в сообщении организаторов киносмотра. Сам режиссер отметил, что для него большая честь возглавить жюри Венецианского фестиваля. «Как председатель жюри — и, что более важно, как вечный киноман — я готов восхищаться и аплодировать всем великим фильмам, отобранным фестивалем. Я полон искренней надежды и волнения», — заявил Пон Чжун Хо.