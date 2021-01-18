Пенелопа Крус снялась в новой эротичной фотосессии

Испанская актриса Пенелопа Крус украсила обложку февральского номера французского Marie Claire.

46-летняя знаменитость снялась в модной фотосессии, примерив стильные casual образы от мировых брендов. В частности, Крус позировала в трендовом дениме, белой оверсайз блузе, а также в элегантных вязаных топах.

Помимо нового фотосета, в свежем номере Marie Claire France появилось интервью с актрисой, в котором она неожиданно рассказала о неуверенности в себе на съемочной площадке. По признанию Крус, спустя много лет в актерском бизнесе она все еще испытывает страх перед съемочной площадкой.

«Каждый раз, когда я оказываюсь на новой площадке, мне кажется, что это мой первый фильм. Я чувствую неуверенность, которая в глубине души кажется мне полезной, ведь именно это чувство является лучшим способом не облажаться. Мне нравится чувствовать этот страх. В каком-то смысле это помогает мне расширять границы. Нет ничего хуже, чем слишком расслабиться на съемочной площадке», — говорит она.

Крус также высказалась о критике, с которой сталкивалась за время своей карьеры, а также заявила, что никогда не «гуглила» свое имя:

«Я не зацикливаюсь на том, что обо мне думают другие, и даже когда я получаю потрясающие комплименты, я стараюсь держаться на расстоянии и не верю этому человеку на 100 процентов. Что касается отрицательных комментариев, то я стараюсь не думать об этом и никогда не гуглю свое имя. Это было бы действительно плохим упражнением для моего психического здоровья! Меня волнует только мнение моей семьи и друзей. Я, конечно, благодарна людям, которые любят мои фильмы или пишут мне, более того, я стараюсь отвечать на как можно больше писем от фанов», — рассказывает актриса.

В беседе с изданием кинозвезда также рассказала о том, как изменилась за последние 10 лет и какие достижения считает наиболее важными в жизни:

«Изменилось так много всего, особенно то, что я стала мамой. Моя жизнь полностью перевернулась. Став матерью, вы начинаете думать другой частью своего мозга и больше никогда не будете прежним. Это очень здорово. Когда я была молодой, для меня было важно, как другие люди видят меня и как ко мне относятся — положительно или отрицательно. Но став матерью, я осознала, что это самая важная миссия в моей жизни и что я хочу выполнить ее как можно лучше. Материнство определенно придало мне уверенности», — откровенничает знаменитость.