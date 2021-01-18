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Мужчина прожил три месяца в аэропорту из-за боязни коронавируса

Калифорниец незаконно прожил три месяца в международном аэропорту Чикаго из-за боязни коронавируса. Об этом сообщает Chicago Tribune.

По информации издания, 36-летний Адитья Сингх скрывался в охраняемой зоне аэропорта О’Хара, используя потерянный сотрудником аэропорта бейдж. Мужчина заявил в суде, что боялся лететь в родной Лос-Анджелес из-за COVID-19. Сингх рассказал, что другие пассажиры давали ему еду.

Мужчина обвиняется в преступном проникновении в запрещенную зону аэропорта и краже имущества. Защита настаивает, что, несмотря на необычные обстоятельства дела, действия Сингха не носили насильственного характера. Мужчина имеет степень магистра в области гостеприимства, но является безработным.

18 января, 2021 | Category: Новости, США
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