Минск лишен права проведения чемпионата мира по хоккею

Хоккейный турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня этого года. Латвия отказалась от совместного с Беларусью проведения еще в сентябре. В этот понедельник Совет IIHF (Международная федерация хоккея) принял окончательное решение о переносе ЧМ-2021 из Беларуси

В официальном сообщении IIHF говорится, что федерация приняла решение о переносе «из-за вопросов безопасности, которые находятся вне ее контроля», эти вопросы «связаны как с политическими воленениями, так и с COVID-19». По мнению Совета федерации, «в настоящее время невозможно обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси». Глава IIHF Рене Фазель заявил: «мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент примирения и помощи в решении социально-политических проблем, возникающих в Беларуси». Вместе с тем, «хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признает, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать».

О том, где все же будут проведены матчи турнира — только в Латвии, либо у Латвии появится новый партнер для чемпионата мира — пока не сообщается.

Вопрос о переносе чемпионата мира из Минска был поставлен перед международной федерацией еще в августе, после выборов президента и последовавших массовых протестов, которые подавлялись с особой жестокостью белорусскими властями. Первым о необходимости переноса заявил вице-президент IIHF Калерво Куммола. 7 сентября кабинет министров Латвии обратился в IIHF с просьбой провести ЧМ с другим государством. В сентябре Европарламент призвал национальные спортивные федерации отозвать решение о проведении чемпионата в Беларуси из-за нарушений прав человека. Рене Фазель заявил осенью: «мы не позволим себе быть заложниками политики (…) не в моем стиле сдаваться, я буду сражаться, пока есть тень надежды».

В IIHF также обратился белорусский Фонд спортивной солидарности, созданный спортсменами, попавшими под репрессии и покинувшими страну. «Чемпионат мира должен быть отменен или перенесен в другую страну. В Беларуси невозможно его проводить. С 10 августа более 30 тысяч белорусов подверглись пыткам и арестам, сотни невинных людей попали в тюрьмы. Мы разговаривали с известными хоккеистами и надеемся на солидарность», — заявила Александра Герасименя, олимпийская чемпионка и глава фонда солидарности.

11 января Рене Фазель побывал в Минске, появившиеся в сети фото, на которых он обнимается с Александром Лукашенко и позирует на камеру вместе с Дмитрием Басковым, главой белорусской хоккейной федерации, который возможно причастен к гибели активиста Романа Бондаренко, вызвали скандал.

«Получилось немного глупо», — сказал Фазель в интервью швейцарскому изданию SRF сразу после визита и появления вышеупомянутых фото. Фазель сообщил, что хотел использовать свои особые отношения с Лукашенко, чтобы «чемпионат мира по хоккею привел к своеобразному примирению власти и оппозиции», «первый контакт был очень дружелюбным, затем, когда мы выложили проблемы на стол, все стало очень эмоциональным».

В конце прошлой недели главные спонсоры чемпионата мира Skoda, Nivea, Tissot и Liqui Moly отказались финансировать турнир, если он все же пройдет в Беларуси.

Отмена чемпионата мира по хоккею — не первая спортивная неудача этого сезона для Лукашенко. В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет исключил «нынешних членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, это касается Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко как первого вице-президента, который отвечает за ежедневное управление НОК Беларуси».

Правозащитники не исключают, что, как и в случае с санкциями МОК, отмена чемпионата повлечет за собой новый виток репрессий внутри страны. «Это обычная практика для Лукашенко, когда он не может повлиять на ситуацию, будут показательные приговоры и новые политзаключенные», — заявил RFI один из представителей белорусской правозащиты, пожелавший остаться неназванным.

Что касается имиджа безопасной страны, то его у Беларуси уже нет. 17 января компания Numbeo, собирающая статистические данные о качестве жизни в разных странах, сообщила о потере 98 позиций Беларуси в рейтинге безопасных государств. В начале 2020 года Беларусь занимала по безопасности для граждан 16-е место из 129 стран и находилась между Хорватией и Данией. В январе этого года страна заняла 114-е место.

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