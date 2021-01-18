Кейт Хадсон в 2021 году хочет наладить отношения с обиженными братьями и сестрами

На днях 41-летняя актриса Кейт Хадсон вышла в прямой эфир совместно со своим родным братом Оливером. В разговоре женщина призналась своему брату, что очень часто думает об отце Билле, который бросил семью ради другой женщины. Также знаменитость не против узнать поближе детей своего папы, которые были рождены в других отношениях. Также Кейт уточнила, что в момент празднования Нового 2021 года она впервые не загадывала желаний и не давала себе никаких обещаний. Просто она хочет, чтобы новый год принес ей гармонию в семье, а также дал возможность наладить отношения с близкими родственниками. Объяснила она свое желание тем, что с возрастом становится понятно: нельзя держать ни на кого тайные обиды, все должны быть добрее друг к другу.

Голди Хоун и актер Билли Хадсон состояли в официальном браке с 1976 по 1982 год, в этот период времени появились на свет Кейт и Оливер. После того, как отец оставил их и женился во второй раз, у него родилось еще трое детей, самой младшей из которых всего 15 лет.

“Мы с тобой так много и так часто говорим о взаимоотношениях между братом и сестрой, и мы сейчас сидим тут и делаем вид, что у нас самая счастливая в мире семья. Но все же, мы никогда не признавали, что у нас есть еще другие четыре брата и сестры” — сказала Кейт Оливеру.

Пять лет назад актриса также решилась на очень сложный шаг в жизни. Она первая решила обратиться к своему биологическому отцу, с которым не общалась долгие годы. Актриса просто написала ему в социальных сетях послание, которое тот, скорее всего, прочитал. Кейт сообщила папе, что давно его простила за то, что он бросил ее в детстве и абсолютно не оказывал внимание.

“Просто это то, с чем ему приходится жить каждый день, каждую секунду. Мне кажется, что это должно быть очень болезненно” — писала знаменитость в социальной сети 5 лет назад.

Сама же Кейт Хадсон нашла родственную душу и поддержку в своем отчиме актере Курте Расселе. Мать знаменитости начала встречаться с мужчиной через год после развода с Билли. Звездные родители Кейт Хадсон проживают в счастливых отношениях по сей день, однако еще давно они приняли решение, что официально узаконивать свой союз они не намерены. А ведь это, действительно, не самое главное в жизни!