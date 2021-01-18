Качественный посадочный материал – залог хорошего урожая

На территории Казахстана в последнее время отмечен рост интереса к выращиванию растений, включая садоводство, виноградарство, огородничество, а также разведение декоративных растений и грибов. Эксперты объясняют этот феномен целым рядом причин, среди которых свое место занимает доступность информации, повышение уровня жизни. Свою роль сыграл и опыт посещения других стран гражданами Казахстана, воочию познакомившимися с лучшими образцами благоустройства, а также различными плодами и овощами.

Где брать посадочный материал?

Специализированные магазины по продаже посадочного материала, включая Интернет-магазины. Крупные компании дорожат репутацией и стараются обеспечить своих покупателей качественным посадочным материалом. Именно в Интернет-магазинах самый крупный ассортимент, поскольку компании могут позволить себе оперативно заказать недостающие позиции, в т.ч. и в других странах. Примером может быть магазин «Беккер», сайт которого доступен по ссылке bekker.kz. В «Беккере» можно приобрести и саженцы колоновидных деревьев, и семена редких овощей, и саженцы винограда и всего остального, растущего в открытом и закрытом грунте на территории Казахстана.

Воспроизведение из выращенных на своем участке растений. Это может быть выращивание из семян, косточек, отводков. Размножение с помощью черенкования, прививок, разделения корневой системы. У этого способа есть немало преимуществ, поскольку вы получаете посадочный материал растения, адаптировавшегося к конкретным условиям. Но есть и минусы. Прежде всего, это касается растений, размножающихся семенами, к числу которых относятся все овощи. Среди сортовых овощей значительную долю семян составляют гибриды, от которых очень редко можно получить жизнеспособные семена. Как правило, семена гибридов либо вообще не всходят, либо растения, выращенные из них, отличаются низкими потребительскими свойствами. Другим минусом выращивания посадочного материала является длительность процесса. Например, у вас может быть очень вкусный районированный персик, но на то, чтобы вырастить персик из косточки потребуется несколько лет.

На рынке. Покупка посадочного материала на рынке похожа на рулетку, поскольку высока вероятность, что вы купите посадочный материал не соответствующий заявленному сорту. Особенно обидно приобретать саженцы деревьев неизвестного происхождения, когда через несколько лет получаешь первые плоды не того, чего ожидал.

Плодовые питомники. Этот вариант сочетает оптимальную цену и гарантию качества. Но, как правило, в питомниках довольно узкий ассортимент, поскольку большинству из них имеют ярко выраженную специализацию.

Какой бы вы не приобрели посадочный материал, стоит помнить, что для получения хорошего урожая необходим уход за любым растением.