Дженнифер Лопес ответила на обвинения в использовании «тонн ботокса»

В минувшие выходные 51-летняя Дженнифер Лопес опубликовала видео, в котором продемонстрировала эффект от одного из продуктов своего недавно запущенного бренда по уходу за кожей JLo Beauty. В ролике звезда рассказала, что только что сняла с лица косметическую маску, и теперь оно сияет и светится.

У меня такое чувство, что я помолодела на 10 лет,

— говорит Джей Ло в ролике.

Однако в искренность звезды поверили не все ее подписчики. Одна интернет-пользовательница обвинила певицу в использовании ботокса.

Я отмечу, что брови и лоб совсем не двигаются, когда вы говорите или пытаетесь выразить свои эмоции. Вы определенно делали инъекции ботокса. Тонны ботокса,

— написала она.

Лопес критика задела, и она ответила, что никогда не делала уколов красоты.

Смешно! Это просто мое лицо! Говорю в 500-миллионный раз, что я никогда не делала ни ботокса, ни инъекций, ни операций!

— парировала она.

Звезда посоветовала подписчице купить средства ее косметического бренда и поделилась секретом красоты.

Старайтесь проводить свое время более позитивно, доброжелательно и поднимая настроение другим. Не тратьте свое время, пытаясь унизить других. Это поможет вам оставаться молодыми и красивыми. Шлю вам свою любовь,

— написала звезда.