Дженнифер Лопес ответила на обвинения в использовании «тонн ботокса»

В минувшие выходные 51-летняя Дженнифер Лопес опубликовала видео, в котором продемонстрировала эффект от одного из продуктов своего недавно запущенного бренда по уходу за кожей JLo Beauty. В ролике звезда рассказала, что только что сняла с лица косметическую маску, и теперь оно сияет и светится.
У меня такое чувство, что я помолодела на 10 лет,
— говорит Джей Ло в ролике.
Однако в искренность звезды поверили не все ее подписчики. Одна интернет-пользовательница обвинила певицу в использовании ботокса.
Я отмечу, что брови и лоб совсем не двигаются, когда вы говорите или пытаетесь выразить свои эмоции. Вы определенно делали инъекции ботокса. Тонны ботокса,
— написала она.
Лопес критика задела, и она ответила, что никогда не делала уколов красоты.
Смешно! Это просто мое лицо! Говорю в 500-миллионный раз, что я никогда не делала ни ботокса, ни инъекций, ни операций!
— парировала она.
Звезда посоветовала подписчице купить средства ее косметического бренда и поделилась секретом красоты.
Старайтесь проводить свое время более позитивно, доброжелательно и поднимая настроение другим. Не тратьте свое время, пытаясь унизить других. Это поможет вам оставаться молодыми и красивыми. Шлю вам свою любовь,
— написала звезда.
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