Бен Аффлек рассказал о тяжелой борьбе с алкоголизмом

Актер и режиссер Бен Аффлек рассказал в подкасте The Hollywood Reporter, что столкнулся с серьезными проблемами с алкоголем в период съемок фильма Зака Снайдера Лига справедливости в 2016 году.

Как отметил артист, роль далась ему особенно тяжело, однако он согласился на нее ради детей.

«Я начал слишком много пить во время Лиги справедливости, и это очень трудно осознать и побороть», – отметил 48-летний актер.

По его словам, он согласился играть супергероя потому, что его дети не будут смотреть более серьезные фильмы с участием их звездного отца.

«Я надевал его (Бэтмена) костюм на день рождения сына, и это стоило каждого момента страданий в Лиге справедливости», – добавил Аффлек.

Свой алкоголизм он называет «пожизненной борьбой». Осенью 2018 года он прошел курс лечения против алкогольной зависимости.

«Я трезв на протяжении уже некоторого времени и чувствую себя очень хорошо – настолько здоровым, насколько только могу. И процесс излечения от алкоголизма был по-настоящему поучительным. <…> Если бы вы знали, сколько актеров, режиссеров и сценаристов были алкоголиками или имели другие пристрастия – я имею в виду, для Голливуда это обычное дело. Я работал с актерами, которые приходили на съемочную площадку пьяными! Но я так не делал. Я пил в одиночестве в своей гостиной и просто терял сознание с виски в руке. Но я трезвел», – признался актер.

Ранее Аффлек заявил, что именно спиртное разрушило его карьеру и брак с актрисой Дженнифер Гарнер.