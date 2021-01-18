Армия США обзаведется дронами для доставки боеприпасов бойцам на поле боя

Армия США обнародовала запрос на информацию о дронах, которые можно будет использовать для доставки боеприпасов и провизии подразделениям на поле боя и на отдаленных базах. Как сообщает Defense News, предложения компаний будут приниматься до 12 февраля включительно. Принять беспилотные аппараты на вооружение планируется к 2026 году.

Военные нескольких стран мира изучают возможность использования роботов разных классов для доставки боеприпасов и провизии на удаленные или труднодоступные военные базы. Считается, что такая техника позволит сделать доставку безопаснее и задействовать меньше людей в транспортировке. Кроме того, военные базы смогут получать боеприпасы и провиант гораздо быстрее.

Согласно требованиям Армии США, беспилотник для доставки боеприпасов должен иметь массу менее 590 килограммов и быть способным перевозить грузы массой до 363 килограммов. Дальность действия дрона должна быть не меньше 177 километров. Конструкция аппарата должна позволять приводить его в летную годность после транспортировки в течение не более чем 15 минут.

Аппарат для перевозки боеприпасов должен быть способен на автоматические взлет и посадку, а также автономный полет по заданному маршруту в условиях подавления сигналов GPS. Наконец, дрон должен быть создан по модульной схеме с открытой архитектурой.