Арест Навального уронил курс рубля

Рубль начал снижением новую неделю на Московской бирже на фоне задержания в Шереметьево оппозиционера Алексея Навального и укрепления доллара к валютам развивающихся стран.На 12.55 мск курс доллара с расчетами «завтра» повышается на 66 копеек, до 74,3250 рубля, обновляя максимальные значения с 12 декабря.

Евро дорожает на 57 копеек, до 89,55225 рубля. Решение властей арестовать Навального, который вернулся в страну в воскресенье, «для многих инвесторов будет напоминанием о санкционных угрозах», отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Задержание политика на паспортном контроле, которое выглядело как спецоперация со сменой аэропорта посадки и стянутыми во Внуково омоновцами, вызвало острую и быструю реакцию Запада.

Немедленно освободить Навального потребовали глава Евросовета, глава Еврокомиссии, главы МИД Франции и Германии, Госдепатрамент США и советник по нацбезопасности избранного президента Джо Байдена.

МИД Латвии потребовал ввести новые санкции, что косвенно поддержала Польша, премьер которой Матеуш Моравеций заявил о необходимости «незамедлительного и твердого» ответа российским властям на уровне ЕС.

Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу на 30 дней — до 15 февраля.

Геополитические риски усиливаются, и это давит на рублевые активы, констатиируют аналитики Сбербанк CIB. Под давлением продаж падают котировки российских государственных облигаций: индекс цен ОФЗ RGBI по итогам прошлой недели обвалился рекордно за полгода, а в понедельник теряет еще 0,14% и обновляет минимумы с апреля.

Впрочем, реакцию рынка можно назвать «сдержанной»: раньше рубль на таких событиях терял больше 1%, отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов/

Рубль поддерживают экспортеры, которые начинают продажи валюты под предстоящие в конце января налоговые платежи, говорит Полевой.

Несмотря на это, с учетом геополитики курс доллара уже в понедельник может коснуться отметки 75 рублей, прогнозирует Сбербанк CIB.

«Санкционная риторика на фоне событий вчерашнего вечера явно усилится в ближайшие дни», что вкупе со снижением цен на нефть и ослаблением валют EM может привести к просадке рубля, рассуждает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

На 13.17 мск фьючерсы на сорт Brent снижаются на 0,07% , до 55,06 доллара за баррель. Южноафриканский ранд теряет к доллару 0,88%, индийская рупия — 0,27%.

Помимо внутриполитических новостей на рубль будет давить изменение настроений на глобальных рынках, пишут аналитики Росбанка: анонсированный Байденом план поддержки экономики на 1,9 трлн долларов провоцирует рост инфляционных ожиданий, вслед за которыми растут доходности американских облигаций.

Это «усиливает временное преимущество американской валюты на фоне вероятной смены «долларового курса» Минфина США после утверждения Дженет Йеллен главой ведомства», добавляет Росбанк.

Впрочем, масштабы просадки рубля будут небольшими, считает Коган: валютному рынку поможет сезонность — традиционной высокий приток экспортной выручки в зимние месяцы.