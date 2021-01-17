Японская актриса из фильма Убить Билла — кто она и чем сейчас занимается

Сегодня речь пойдет об актрисе появившейся в культовом боевике Квентина Тарантино. Её образ школьницы-убийцы трудно забыть, а о самой актрисе почти никто ничего не рассказывал. Но, сегодня мы это исправим и я поведаю, кто она и в каких других интересных кинопроектах появлялась.



Настоящее имя актрисы — Тияки Курияма или Чияки, кому как угодно, хотя я уверен, что вы забудете её имя уже после прочтения моей статьи. В родной Японии Тияки или Чияки, одна из самых популярных актрис, а также фотомоделей, певиц, как говорится талантливый человек — талантлив во всём, видимо это про неё. Сейчас актрисе 35 лет, начала сниматься в кино с 1995 года, но масштабной популярности добилась в 2000 году.

В 2000 году выходят две успешные киноленты с участием Тияки, фильм ужасов Проклятие и Королевская Битва. Последний фильм особенно благоприятно повлиял на дальнейшую карьеру Куриямы в кино. Фильм имеет мировой кинорейтинг 7,5 баллов, что говорит об успешности ленты. Особенно Королевская битва приглянулась Квентину Тарантино, именно после просмотра этой картины культовый режиссер обратил внимание на молодую японскую актрису и пригласил к себе на пробы.

Фильм Королевская битва настолько понравилась Тарантино, что он поставил её на первое место личного топа фильмов начиная с 1992 года. Я сам еще не смотрел это кино и узнал о нём, только когда сел писать эту публикацию. Обязательно посмотрю его и оставлю свой отзыв на своём канале. Над предложением Тарантино, Тияки долго раздумывала и тянула с ответом. Причина в том, что она не знала английский, тогда Квентин предложил девушке, что её персонаж будет говорить исключительно на японском.

После того, когда все неурядицы были обговорены, Тияки не смогла отказаться и с радостью согласилась сняться в голливудском кино под руководством маститого режиссера. Тияки в фильме Убить Билла досталась небольшая роль школьницы Гого Юбари — одной из противниц главной героини. Несмотря на дефицит экранного времени, ей отлично удалось запомниться зрителю необычным образом и привлекательной азиатской внешностью.

Странно, ведь после успешного дебюта в голливудском блокбастере, предложении от киноделов должно было посыпаться рекой, но этого не произошло. В 2005 году Тияки снялась в боевике Тень Якудзы, главную роль исполнял Стивен Сигал, на этом её успешная голливудская карьера обрывается. И Курияма отправляется домой в Японию, там она продолжает сниматься в кино для местного телевидения.