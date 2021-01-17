Во французском городе Лиможе около 1,5 млн человек остались без связи из-за того, что противники 5G cожгли вышку

Во французском городе Лиможе около 1,5 млн человек остались без связи, радио и телевидения из-за того, что противники 5G cожгли вышку. Свою операцию они назвали «за шум ветра и пение птиц». Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел еще 11 января – неизвестные подожгли 23-метровую вышку. Пожар тушили несколько пожарных бригад.

Вскоре в местное издание пришло письмо по электронной почте, в котором неизвестные называют себя Комитетом за отмену 5G. Авторы рассказали, что видят в технологии угрозу и будут воевать с ней «всеми доступными способами». Они назвали разрушение башни операцией «за шум ветра и пение птиц».

«Опасность у наших дверей, несмотря на наш преклонный возраст и знание некоторых секретов, мы не сильны, мы всего лишь горстка, преследуемая, напуганная, но мы победим, несмотря на нашу слабость, – сообщается в заявлении неизвестных. – IPhone никогда не сделает человечество счастливым«.

В то же время местной прокуратуре удалось выяснить, что пострадавшая вышка на самом деле не предназначена для связи пятого поколения. По данному факту открыли уголовное дело по статье «причинение материального ущерба опасным способом». Операторы TDF и Orange готовят судебный иск.

При этом, часть пользователей остаются без услуг связи до сих пор, а несколько тысяч абонентов все еще сидят без телевиденья. Ответственный за инфраструктуру теле-радиооператора «TDF» отметил в комментарии журналистам, что для полного устранения нанесенного ущерба необходима «огромная работа» и услуги для клиентов в полном объеме восстановят не ране середины следующей недели.

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/limoges-1-5-million-de-personnes-privees-de-radio-et-de-television-par-des-anti-5g-20210116