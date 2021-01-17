Вакцинированных Спутником V жителей РФ не пустят в США и Европу

Население РФ не пустят в иностранные аэропорты, если они вакцинировались путинским суррогатом «Спутник V». Дело в том, что на Западе не считают мокшанское варево реальной вакциной. Такое положение дел может сильно ударить по индустрии туризма.

Вице-президент российского союза туриндустрии Осауленко выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что вакцинация российским говном «Спутник V» может негативно сказаться на российских туристах – последних могут попросту не пустить с иностранные аэропорты, что обусловлено тем, что ветеринарная «вакцина» не была сертифицирована.

«Не исключено, что сертификат о вакцинации российским препаратом не будет признан достаточным для въезда туристов в некоторые государства. Пока вакцина, разработанная на России, признается не всеми, равно как и наша страна может не признавать зарубежные препараты», — заявил Осауленко.



В Москве уже заранее пытаются придать ситуации характер политического и экономического заговора против Московии. Мол, Запад хочет продвинуть свою вакцину, поэтому устраивает «политические интриги против россиян, которые привились вакциной «Спутник V».

Предупредив о возможной проблеме, Осауленко высказал скрытую угрозу в адрес западных стран заявив, что если «подобное произойдет, то каждая страна должна понимать последствия таких действий».