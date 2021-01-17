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В США допустили иностранное вмешательство при штурме Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучает, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку участникам штурма Капитолия. Об этом сообщает NBC News.

Телеканал со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников бюро рассказал, что ФБР в рамках расследования проверяет платеж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, вероятно сделанный французом в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками.

При этом данные о платежах были предоставлены на этой неделе компанией, которая проводит анализ криптовалютных переводов.

Ранее сообщалось, что около ста уголовных дел заведено по факту захвата Капитолия в Вашингтоне. Исполняющий обязанности федерального прокурора Майкл Шервин заявил, что открыты досье на примерно 300 подозреваемых. В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что в Вашингтоне было задержано более 100 человек и определено более 270 подозреваемых.

17 января, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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