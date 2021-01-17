Ученые назвали опасные утренние привычки

Медицинские эксперты просят отказаться от некоторых продуктов и специфических физических упражнений по утрам. Объяснения приводит издание The Mirrоr, ознакомившееся с выводами исследователей из Университета Бата.

Врачи обнаружили, что вред организму наносят кофе и апельсиновый сок, выпитые сразу после пробуждения. Они мешают правильному обмену веществ, потому что тело еще должно на него настроиться, сказано в статье.

Доктор Мириам Стоппард сообщила, что выпитая натощак чашка кофе лишь наполовину уменьшает уровень глюкозы. Еще хуже обстоит дело с апельсиновым соком: «Стакан, который вы глотаете с сонными глазами, перегружает ваш метаболизм и уровень сахара в крови взлетает до небес».

В результате возрастает риск кардиологических заболеваний и диабета, предупредила эксперт.

В свою очередь мышцам и позвоночнику можно навредить, если слишком интенсивно делать утром физзарядку.

«Ваши мышцы жесткие, а межпозвоночные диски недостаточно эластичные из-за того, что организм после сна обезвожен», — пояснила Стоппард. Таким образом, резкие движения приводят к травмированию дисков.