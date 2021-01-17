Том Холланд сыграл наркомана в новом фильме «Черри»

В 2020 году на экраны не вышло ни одного фильма от студии Marvel. Несмотря на это режиссеры последних двух частей «Мстителей» братья Руссо закончили работу над фильмом «Черри» с Томом Холландом в главной роли. Опубликовано трейлер криминальной драмы, основанной на реальных событиях.

На днях авторы фильма «Черри» опубликовали официальный трейлер ленты. Видео появилось на ютуб-канале Apple TV+ и привлекло внимание ценителей качественных голливудских драм.

«Черри»: сюжет фильма



Картина расскажет об американце Нико Уокере. В 20 лет он решает подписать контракт на службу в армии. Его отправляют на войну в Ирак, но из нее Уокер возвращается другим человеком. Для преодоления посттравматического синдрома врачи назначают ему препарат оксикодон. Но именно из-за него парень становится зависимым от наркотиков. У Нико быстро заканчиваются деньги, и он начинает грабить банки.

«Единственным моим достижением было то, что я не умер», – этими словами герой Тома Холланда описывает свою службу в армии.

Чем известны создатели ленты?



Режиссеры братья Руссо и исполнитель главной роли Том Холланд в рамках сотрудничества со студией Marvel вместе работали над созданием фильма «Первый мститель. Противостояние» и двух последних частей «Мстителей». Популярность Холланда как актера стремительно пошла вверх после его утверждения на роль Питера Паркера в новой франшизе о Человеке-пауке. Свои драматические способности актер в полной мере раскрыл в драме «Дьявол всегда здесь» Антонио Кампоса.

Постановщики братья Руссо до того, как начали создавать кинокомикс, прославились работой над гик-сериалом «Сообщество». Для обоих «Черри» стала первой криминальной драмой, в которой Руссо заняли режиссерское кресло.