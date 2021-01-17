США впервые одобрили полеты малых дронов под полностью удаленным наблюдением

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании American Robotics первое разрешение на работу гражданских мультикоптеров без необходимости в операторе или наблюдателе поблизости. Они смогут взлетать из стационарного терминала и садиться обратно без необходимости в человеческой помощи, однако каждый полет все равно должен проходить под присмотром удаленного оператора, сообщается в пресс-релизе компании.

В последние несколько лет появилось множество небольших беспилотных мультикоптеров с доступной ценой. Это привело к тому, что они набрали большую популярность среди обычных людей и бизнеса. Эти летательные аппараты способны подниматься на сотни метров и даже несколько километров — то есть работать в общем пространстве с самолетами и вертолетами. Однако до недавнего времени в законодательстве большинства стран не было отдельных правил для малых дронов, поэтому они находились либо под запретом, либо в «серой зоне», либо требовали множества согласований перед полетом, что затрудняло их реальное применение.

FAA несколько лет разрабатывает правила, регулирующие полеты малых беспилотников (от 250 грамм до 25 килограмм), и до недавнего времени компании, разрабатывающие и применяющие дроны, сталкивались с тремя основными запретами: на полеты ночью, над людьми и за пределами прямой видимости оператора. В качестве исключений FAA несколько лет выдавало отдельные разрешения на полеты в таких условиях, а недавно приняло новые правила, разрешающие полеты над людьми и ночью при наличии системы удаленной идентификации и выполнении других условий. Полеты за пределами прямой видимости оператора или отдельного наблюдателя по-прежнему находятся под запретом и возможны только при наличии отдельного разрешения, но пока FAA выдавало его либо на отдельные полеты, либо при наличии человека неподалеку. К примеру, Skydio получила разрешение на осмотр мостов дронами, но оператор должен находиться не дальше 457 метров от аппарата.

Теперь FAA впервые разрешила компании American Robotics полностью удаленную работу дронов.

Согласно разрешению, компания сможет запускать дроны без необходимости в операторе или других людях в зонах взлета, полета и посадки. Тем не менее, полностью автономными полеты не будут, потому что перед каждым полетом удаленный оператор должен будет оценить состояние летательного аппарата и обстановку в воздушном пространстве вокруг него.

Компания планирует использовать разрешение для работы своего терминала для дронов Scout. Он представляет собой контейнер с раскрываемой крышей и подъемной взлетной площадкой, и работает вместе с квадрокоптером, оборудованным камерой. Перед взлетом контейнер раскрывает крышу и поднимает площадку с дроном, одновременно отслеживая наличие других летательных аппаратов акустической системой слежения, работающей в радиусе 3,2 километра. Полет и посадка тоже происходят в автоматическом режиме, а после посадки терминал заряжает аккумулятор дрона и передает собранные данные оператору.