Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в смерти ее кошек

Джейми Линн, младшая сестра американской поп-певицы Бритни Спирс, считает, что компания Илона Маска. Линн обвинила компанию Tesla в том, что у электрокаров слишком тихие двигатели.

Сестра Линн рассказала, что из-за бесшумного двигателя электроавтомобили становятся серьезной опасностью для питомцев. Животные не слышат его и не понимают, когда транспортное средство сдает назад.

Именно из-за такой ситуации Спирс лишилась кошек. После чего потребовала у Илона Маска изменить звук двигателя. Джейми не уточнила подробности произошедшего.

Ранее стало известно, что Tesla отзывает 10 тыс. автомобилей из-за дефектов крепления крыши. По данным американского регулятора, в этих электрокарах также может отказать руль.