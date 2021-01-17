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Netflix впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами

Netflix впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами

Популярный стриминговий сервис Netflix впервые выпустил фильм сразу с украинским дубляжом и субтитрами.

Так, 15 января на онлайн-платформе вышел фантастический боевик Outside the Wire, события которого происходят в недалеком будущем на территории Украины.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Озвучиванием занималась студия Postmodern Production. В конце прошлого года Postmodern вместе с Tak Treba Production стали официальными партнерами стриминга. Вот и видим первые результаты. Еще как председатель комитета ВР обсуждал с Netflix возможные планы по выходу на украинский рынок. Уверен, динамика идет к увеличению сотрудничества с нами, поэтому ждем пополнения библиотеки Netflix украинским. И новые съемки в Украине. Особенно лент об Украине в Украине. А сейчас смотрим новинку — написал Ткаченко.

Отметим, что в фильме Outside the Wire оператор беспилотника, роль которого исполнил Энтони Маки, ищет в зоне боевых действий ядерное оружие, которое угрожает человечеству.

17 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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