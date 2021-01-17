Лукашенко приказал смотреть телевизор вместо интернета

Александр Лукашенко предрек интернету скорое «увядание», назвал телевизор образом жизни и призвал не отказываться от «классики». Об этом он заявил в своей речи по случаю сегодняшнего торжественного приема во Дворце независимости. Видеозапись фрагмента его выступления опубликовал приближенный к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

Он считает, что «кому-то надо» принизить роль классических средств массовой информации, для чего распространяется мнение, что телевидение, печатные СМИ и книги «себя изжили». Лукашенко призвал не идти на поводу этих взглядов и назвал интернет, в частности, Telegram-каналы, мощным оружием.

«Но это оружие только в какой-то части навсегда. Вот посмотрите: даже при моей жизни, не говоря уже о вас, вы увидите увядание вот этого вспыхнувшего фейерверка интернета. Я клоню вас к тому: не отказывайтесь от этой классики. Телевизор – это образ жизни, это образ мышления. Да, сегодня многие достали и начали тыкать в этот айфон, телефон и так далее, разных марок. Но как только вы зашли в столовую, вы нажали кнопку, смотрите на экран. Куда-то пришли в гости – обязательно там работает телевизор. Это надо сберечь», — считает он.

Лукашенко полагает, что Беларусь прошла проверку на то, достойна ли она своей независимости, и заявил, что в 2020 году нашей стране фактически была объявлена война.

«И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику», — приводит его слова пресс-служба президента.

По его мнению, суверенитет страны немыслим без сильной власти.

«Это очень важно в тот момент, когда мы вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить нашу Конституцию. А сильная власть — это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли, пока выстояли, потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали — сейчас едем», — сказал он, заявив, что объявленный Год единства является ответом недоброжелателям о единстве беларусского народа.

Лукашенко считает, что для сохранения этого надо стать активным игроком в глобальном мире, в том числе информационном.

«Прежде всего в информационном, потому что сейчас основные «боевые действия» проходят на этом поле», — заявил он.